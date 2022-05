Taimsetel preparaatidel ja ravimitel võivad olla ohtlikud koostoimed

Ravimiameti spetsialist Krõõt Aab rõhutab, et lisaks kodumaiste ravimite mõju teadvustamisele ning apteekriga ravimite sobivuse täpsustamise olulisusele tuleb ettevaatlik olla internetist ostetud rahvameditsiini toodetega (näiteks Hiina rahvameditsiinitooted) ning kasutada loodustooteid vaid siis, kui on teada, mida need preparaadid täpselt sisaldavad ning millised koostoimed võivad tekkida käsimüügi- või retseptiravimitega samaaegsel manustamisel.