Kolm põletikusümptomit, mis jäävad sageli märkamata

Põletik on keha loomulik reaktsioon haiguste või vigastustega toimetulemiseks. Lühiajaline põletik ei ole halb, vaid hädavajalik – see on keha viis end haigustekitajate eest kaitsta. Kuid kui põletikuline reaktsioon kestab liiga kaua, võib tekkida terviseprobleeme.