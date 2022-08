Ekspert räägib, millised on levinud silmahaigused ja kuidas parandada nägemist

Seleen ja tsink aitavad kaitsta silma võrkkesta. Peale selle on mineraale vaja teiste oluliste silmavitamiinide nagu A- ja E-vitamiini imenduseks. Lisaks aitab seleen ära hoida halli kae teket. Parimateks seleeni allikateks on parapähkel, päevalilleseemned, maks, kalad ja mereannid. Tsingi allikateks aga pähklid, mandlid, oad, teraviljad, kõrvits, päevalilleseemned, austrid ja enamik loomsetest valkudest.

A-vitamiin mängib eriliselt rolli just hämaras paremini nägemiseks. Niisamuti aitab see ennetada vanusega seotud kollatähni kärbumist. «See on peamine vanemaealiste nägemiskao põhjus, millele on iseloomulik objektide vaatamist segav nägemisvälja keskel asuv tume laik või udused täpid,» räägib proviisor. Lisaks aitab A-vitamiin ennetada ja ravida kuiva silma sündroomi. A-vitamiini allikad on peamiselt loomset päritolu toidud, näiteks rasvane piim, munakollane, koor, juust, kala- ja loomamaks.