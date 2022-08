Haigekassa selgitab: millal on vaja uuendada Euroopa ravikindlustuskaarti?

Viimasel ajal on haigekassa poole pöördunud märkimisväärselt palju vanemaealisi inimesi, kellel on Euroopa Liidu ravikindlustuskaart (ERK kaart) aegunud ja kes soovivad seda uuendada. Haigekassa tuletab meelde, et ERK kaarti ei pea niisama tellima, seda on vaja vaid reisile minnes.