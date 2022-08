Teadlased avastasid verest seose toitumise ja suurema vähiriski vahel

See seos võib selgitada vähktõve kõrgemat esinemissagedust nende seas, kes tarbivad suures koguses piimatooteid ja punast liha, sarnaselt kõrge kolesteroolitaseme ja südamehaiguste riski suurenemisega, vahendab Medical Xpress.

Neu5Gc on suhkrumolekul, mida leidub imetajate kudedes, kuid mitte kodulindudes ega kalades. Inimestel tekivad Neu5Gc vastu antikehad imikueas, kui nad puutuvad esimest korda kokku piima- ja lihatoodetega. Kuigi on teada, et nende antikehade rohkus toob kaasa suurema vähiriski, eriti pärasoolevähi oma, pole antikehade ning liha- ja piimatarbimise vahel otsest seost leitud.