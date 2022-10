Ekspert selgitab, mis on paljude Eesti inimeste unetuse taga

Unetus kõige üldisemas tähenduses tähendab seda, et inimesel on kas raskusi magama jäämisega, tema uni on katkendlik või ta ärkab liiga varakult ja ei saa endale vajalikke unetunde kätte, selgitas Kõljalg ajakirjas Tervise Meeter. «Et see meditsiinilises mõistes häireks kvalifitseeruks, siis on veel rida ajalisi kriteeriume, aga see pole siinses arutelus tähtis,» nentis arst-resident.

Une ajal toimuvad organismis tähtsad tegevused ning kui me ei saa piisavalt und, siis mõjutab see kogu meie keha. Uuringud on näidanud, et unetus põhjustab ärevuse teket, meeleolu alanemist, immuunsüsteemi nõrgenemist, kehakaalu tõusu, südamehaiguste riski ning ka keskendumisvõime alanemist. «Huvitav on ka see, et juba üks öö ebakvaliteetset und mõjutab järgmisel päeval inimese toimetulekut, muutes ta stressile vastuvõtlikumaks,» tõdes Kõljalg.

Sama kehtib tema sõnul ka vastupidi – kui kasvõi vähesel määral und parandada, mõjub see juba järgmisel päeval positiivselt. «See aga ei tähenda, et peaks unetut ööd kartma. See on täiesti normaalne, et vahepeal lihtsalt ei saa nii rahulikult magatud kui tahaksime. Kasuks tuleb rahu säilitamine ja unetu öö aktsepteerimine. Kui läks seekord nii, siis läks. Kui aga unetus segab pikemat aega ja mõjutab suurel määral igapäevaelu, siis tuleks hakata lahendusi leidma,» tõdes Kõljalg.

Ärevus paneb võitlusrežiimi