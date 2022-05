Mis aitab hoida maksa töökorras?

Enamik maksahaigusi algab ja kulgeb aastaid ilma sümptomiteta, tõdes meditsiinilabori SYNLAB laboriarst dr Irina Utenko.

Võivad esineda üldised kaebused: süvenev nõrkus, jõuetus, krooniline väsimus, unehäired jne. Järsku tekkinud valuga või valuta naha, limaskestade ja silmavalgete kollasusele tuleb kiiresti reageerida ja pöörduda arsti poole.

Laboriarst tõdes, et tihti oleme maksa liigses koormamises ise süüdi. Maksa võib koormata alkoholi, tugevalt töödeldud rasva-, suhkru- ja soolarikaste, suitsutatud ja vürtsikate toitude pideva ületarbimisega. Lisaks võivad tarvitatavad ravimid, kodukeemia, raskemetallid, pestitsiidid, keskkonna saastatus häirida maksa tööd. Vale ja passiivne elustiil, ülekaal ja rasvumine tekitavad maksa lisastressi, märkis Utenko.

Elund nagu orkester

Veri kannab soolestikust maksa toitained: rasvad, valgud, glükoosi, mineraalid. Need ained läbivad maksas töötluse nii, et organismi rakud suudavad neid omastada.

Maks toodab ka imuunsust tagada aitavaid antikehi ja sel on oluline osa vereloomes.

Maks osaleb ainevahetuse kõrvalproduktide ning mürkainete kahjutuks tegemises. Maksa nimetatakse organismi laboratooriumiks, kus muudetakse mürgised ühendid ohutuks ja seejärel eemaldatakse erituselundite kaudu kehast.

Kroonilise maksakahjustuse peamised vormid on steatoos ehk rasvmaks – võimalikud põhjused alkohol, rasvumus.Hepatiidi võimalikud põhjused on viirused ja teatud ravimite kõrvaltoimed.Maksakahjustuste kõige tõsisemaks staadiumiks on tsirroos, mida iseloomustab rakkude hävinemine, organi sidekoestumine ja haavandid.

Steatoosi ja hepatiidi poolt põhjustatud muutused on mõnikord ajutised. Tsirroosikahjustused võivad oluliselt häirida verevoolu ja maksatalitlust ning tekkida tüsistused: kesknärvisüsteemi talitlushäire (entsefalopaatia), vedeliku kogunemine kõhuõõnde (astsiit), võimalik verejooks seedetraktist.

Maksahaiguste edukas ravi sõltub suuresti varajasest diagnoosist ja ravi õigeaegsest alustamisest.

Kurjajuur alkohol

Alkoholi laostav mõju maksale on teada juba ammusest ajast. Alkohol on hepatotoksiline, mis tähendab, et see häirib maksarakkude struktuuri ja toimimist nii, et maks ei saa enam hakkama organismi mürkainetest puhastamisega. Mürkained organismis suurendavad oksüdatiivse stressi taset ning võivad aja jooksul viia ka teiste krooniliste haiguste tekkeni.

Alkohol põhjustab ka ülekaalu. Alkohol sisaldab rohkelt suhkrut ning seetõttu suureneb juues veresuhkru tase järsult ning keha hakkab rasva talletama. Eriti ohtlik on see, et alkoholi toimel talletub rasv sageli kõhu piirkonda ning organitesse, mis suurendab vähi, diabeedi ja südamehaiguste riski. Alkohol pärsib ka vitamiinide-mineraalide omastamist ja põhjustab vedelikupuudust.

Pittsburghi ülikooli teadlastel on õnnestunud kasvatada inimese maksarakkudest väikesed rotimaksad, mis toimisid pärast loomadele siirdamist neli päeva.

Eesmärgiks on õppida kasvatama laboris ka inimese maksa, et leevendada tulevikus doonorelundite nappust.

Kuidas hoida maksa?

Järgi tervislikku eluviisi, ära söö ülemäära ega liialda rasvaste toitudega.

Jälgi kehakaalu ja ravi muid haigusi põhjalikult (eriti ainevahetushaigusi nagu suhkurtõbi).

Väldi kokkupuudet teise inimese verega, juhuslikku seksi, ole ettevaatlik erinevate vigastustega.

Ära kasuta maksa mõjutavaid ravimeid ilma vajaduseta ja eriti pika aja jooksul.