Perearst selgitab ⟩ Millal on põhjust kahtlustada, et laps võib šokolaadi või mandariinide vastu allergiline olla?

Doktor Saadi sõnul on nahalööve, sügelus ning punetavad põsed, mis lastel pärast šokolaadi ja mandariinide söömist esineda võivad, peamiselt pseudoallergia tunnused. Pseudoallergia tekib teatud toiduainete liigsel tarvitamisel. «Erinevalt klassikalisest allergiast toimub pseudoallergia puhul keha reaktsioon võõrainele ehk söödud toidule ilma spetsiifiliste antikehade – immunoglobuliinide – osaluseta. Kõige sagedamini tekib pseudoallergia histamiini sisaldavate toitude liigse tarbimise tõttu. Näiteks on seda palju kakaos, šokolaadis, rohelistes hernestes, maapähklites, tofujuustus ja sojaubades,» selgitab perearst.

Monoreaktsiooni ainult apelsinidele või mandariinidele praktiliselt ei esine, sagedamini on need sümptomid seotud ristpseudoallergiaga. «Peamisteks pseudoallergiat esile kutsuvateks aineteks on salitsülaadid, bensoaadid ja amiinid, samuti põhjustavad pseudoallergiat tooted, mis sisaldavad aminohapet histidiini, millest sünteesitakse histamiin ehk see peamine aine, mis allergilist reaktsiooni esile kutsub,» räägib Saadi.

«Tsitrusviljad sisaldavad nii amiini kui ka salitsülaate – eriti mandariinid ja apelsinid. Sidrunid ja greibid on selles mõttes vähem ohtlikud. Reaktsiooni intensiivsus on otseselt seotud sellega, kui palju tsitrusvilju inimene sõi – mida rohkem tarbis, seda tugevam on allergia.»