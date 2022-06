6 moodust, mis aitavad pohmelli kiiresti seljatada

1. Joo vett, et vedelikupuudust vältida

Juba peo ajal oleks kasulik alkoholi kõrvale vett juua. See ennetab pohmelli olulisel määral. Samuti aitab vahetult enne magama jäämist vee kaanimine ära hoida hommikust kehva olekut. Isegi, kui õhtul läks see meelest, siis üles ärgates on vee tarbimine lausa hädavajalik.

2. Tarbi ka teisi vedelikke, et elektrolüüte taastada

Kuna alkoholi tarbides urineerib inimene palju, siis kaotab ta seetõttu ka elektrolüüte. Nende puuduse tagajärjel võid tunda peapööritust, iiveldust ja krampe. Elektrolüütide taastamiseks oleks soovituslik juua puljongit või spordijooke.

3. Nii enne kui ka pärast joomist söö toitainerikast toitu

Erinevad uuringud on näidanud, et söömise ja alkoholi joomise ühendamine, aitab kehal paremini vägijoogiga toime tulla. Kuid mida süüa, kui pohmell on juba käes? Eksperdid soovitavad süüa banaani, sest see sisaldab palju mineraalaineid, mida alkohol hävitab. Parim lahendus oleks teha smuuti banaanist, kookospiimast, kahest supilusikatäiest maapähklivõist ja proteiinipulbrist.

4. Proovi ingveriga iiveldusest üle saada

Nii arstid kui ka toitumisspetsialistid nõustuvad, et ingver on üks parimaid looduslikke ravimeid maoärrituse leevendamiseks. See on ka sageli pohmelli tavaline sümptom.

Tänu ingverile saab kõhuvalu vähendada ja kiirendada seedimist. 2019. aasta detsembris avaldatud analüüsist selgus, et ingver vähendas keemiaravi saavatel vähihaigetel oksendamist 60 ja väsimust 80 protsenti. Ingverist saab teha nii teed, kui ka kasutada smuutis.