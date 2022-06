Psühhiaater selgitab, kuidas avaldub depressioon lastel ja noortel

Noorukiea võib Reppo sõnutsi jagada psüühiliselt kolmeks arenguperioodiks, millest esimesel, 11.–15. eluaastal on peamine küsimus toimetulek kehaliste muutustega; 14–17/18–aastaselt toimetulek uuenevate inimsuhetega, oma koha leidmisega perekonnas ja sõpruskonnas ning seejärel, kuni 25. eluaastani, oma koha leidmine ühiskonnas, vahendab Med24.

«Noorukiiga on tõepoolest murdeiga selles mõttes, et infantiilne ja mustvalge maailmapilt areneb küpseks kogemuseks rohkemate varjunditega. Selles arengus võib olla tagasilööke, mille üks väljendusi on noorukiea depressioon,» sõnab Reppo.