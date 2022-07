Hambaarst selgitab, millised probleemid ohustavad suitsetajat

Kliinik 32 hambaarst Inga Rahuoja ütleb, et tubakatoodetes sisalduvad mürgised ained ei lase organismil käivitada normaalset põletikuvastast kaitsereaktsiooni, nii võib suitsetajatel igemehaiguse varajane staadium märkamata jääda. Suitsetamine nõrgendab ka organismi võimet haigustekitajatega võidelda. See on üks põhjustest, miks suitsetajad jõuavad oma murega arsti juurde hiljem ning neil tuleb taluda suuremat ja keerulisemat ravi.

«Suitsetamine, olgu tegemist traditsiooniliste tubakasuitsude, e-sigarettide või muuga, tähendab igal juhul suurt riski igemehaigusteks. Nooremal suitsetajal tekivad kiiremad ja hävituslikumad haiguse vormid. Sõltub ka sellest, mitu sigaretti päevas suitsetada. Mida rohkem, seda halvem on prognoos ja raskem haiguse kulg, suurem võimalus kaotada hambaid. Hammaste tugikoed hävivad kiiremini, hakkavad liikuma kuni tulevad suust ära,» selgitab doktor Rahuoja.

Haavad paranevad aeglaselt ja suureneb vähki haigestumise risk

«Seda juhtub sagedamini just suitsetajatega, et hamba eemaldamise või implantaadi asetamise järgselt paranevad haavad suus aeglasemalt ning suurem on ka tüsistuste tekkimise võimalus. Mõnel juhul paranevad kirurgiliste protseduuride järel haavad koguni väga visalt,» ütleb doktor Rahuoja.

Samuti suureneb suitsetamisega vähki haigestumise risk. «Tubakatoodetes sisalduvad kantserogeenid muudavad rakkude genoomi, mis võivad muteeruda vähirakkudeks. Suuvähk on väga kiiresti progresseeruv vähivorm,» lisab hambaarst.

Hea uudis on aga see, et kui suitsetamisest loobuda, hakkab suuvähi risk kiiresti langema.