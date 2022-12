Kuidas libedal jääl kõndides tasakaalu säilitada?

Kui juhtub, et libiseme või kaotame tasakaalu, vallanduvad tänu kesknärvisüsteemile kaitsereaktsioonid ja teinekord piisab tasakaalu taastamiseks vaid väikesest jalaliigutusest või käesirutusest, et tuge oma raskuskeskme alt mitte kaotada.

Libeduse oht

Normaalne kõnnimuster näeb ette kindlat sammupikkust, kõnnikiirust ning varba kõrgust maapinnalt mõõtes. «Kui tunneme esimestel sammudel ära libeduse, siis tuleks vähendada kõnnikiirust, lühendada sammupikkust ja vajaduse korral vaadata üle ka oma jalatsi tallad. Kui saapa muster on väga kulunud, siis turvalisem on hankida korraliku tallamustriga saapad,» rääkis Vahtrik. Ta soovitas mõelda ka abivahendikeskustes müüdavatele naeltele, mida saab paigaldada saabaste, jalutuskepi või karkude alla, et toetuspinda suurendada.

Vanemaealistel, kellel on mitmesugustel põhjustel tasakaaluhäireid, soovitab Vahtrik enne õueminemist vaadata ilmaolusid ning veenduda, et liikuda saab turvaliselt. Nooremat põlvkonda kutsub ta aga üles pöörama tähelepanu oma vanemate ja vanavanemate elukeskkonnale. Kui on näha, et libedal ajal on õue minna raske, tuleks mõelda toas liigutamise võimaluste peale, näiteks soetada veloergomeeter, et liikumisrõõm ei kaoks.

Kõik jõusaali

Kuna lihastel on meie igapäevaliikumises niivõrd suur tähtsus, julgustab Vahtrik nii nooremaid kui ka vanemaealisi minema jõusaali ning küsima õigete harjutuste valimiseks ka personaaltreeneri või füsioterapeudi abi. «Õigesti tehtud tasakaalu- ja lihasjõuharjutused tagavad ka kõrgemas eas parema iseseisva liikumisvõime ning vähendavad kukkumise ohtu,» rõhutas ta.