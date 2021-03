KOGU TÕDE SINIKATEST ⟩ Sinikad taanduvad tavaliselt ise, aga mõnikord võib olla vaja sekkumist

«Suurem tõenäosus sinikate tekkeks on inimestel, kes põevad pahaloomulist kasvajat, raskemat maksahaigust; kelle suguvõsas on erinevatel põhjustel teada kalduvust verevalumite tekkele; kes tarvitavad verevedeldajaid; kes tarvitavad pidevalt mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid või muid spetsiifilisi ravimeid; kellel on diagnoositud pärilik verehüübivushäire – näiteks hemofiilia, mis on pärilik veritsustõbi,» räägib arst. «Suurem tõenäosus sinikate tekkeks on ka inimestel, kellel on vähe trombotsüüte ehk vererakke, mis vastutavad vere hüübimise eest ning neil, kellel alatoitumise tõttu või muudel põhjustel esineb raske C- või K-vitamiini puudus.»