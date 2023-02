Need sümptomid annavad märku levinud haigusest sügelistest

Nahal on mittespetsiifiline, väga sügelev peen lööve ja marrastused. «Sügelus on eriti tugev öösel,» ütleb dr Mäestu. Tüüpilised lööbekohad on naba ümbrus, vööpiirkond, suguelundid, rinnad, tuharad, aksillaarvoldid (kaenlaalustes), sõrmed, sõrmevahed, randmed, küünarnukid, labakäte ja -jalgade küljed. Täiskasvanul jäävad tavaliselt lööbeta peanahk, peopesad ja jalatallad. Paapulid on väikesed.