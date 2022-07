Levinud salakaval haigus paneb jalad valutama

Diabeetikute risk haigestuda südame- ja veresoonkonnahaigustesse on kasvanud: ateroskleroosi haigestumise risk on kolm kuni viis ja aju verevarustuse häiretesse haigestumise risk on kaks kuni neli suurem kui elanikkonnal keskmiselt. Riski vähendab suitsetamisest loobumine ning heatasemelise rasvaainevahetuse häirete ja kõrgenenud vererõhu raviga.