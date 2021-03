Lutsar uutest piirangutest: ettepanekud on valitsusele edastatud ja need avalikustatakse homme

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles teisipäevasel pressikonverentsil, et sellise kasvu juures nagu praegu Eestis on, ei pea ka terviseamet enam ühel hetkel vastu. «Ma arvan, et on kätte jõudnud see hetk, kus iga Eesti inimene võiks mõelda korra sellele, kuidas tema igapäevaselt kuskil liikudes suudab õhtul koju tulla nii, et ta nakkust kaasa ei võtnud,» lisas Lanno.