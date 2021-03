Uuringus selgus, millisel juhul on kasu Covid-19 vastastest antikeharavimitest

Itaalia teatas sellel nädalal, et nende valitsus on loonud spetsiaalse fondi SARS-CoV-2 vastaseid monokloonseid antikehi sisaldava ravimi tootmiseks. Tegemist on ühekordselt veeni manustatavate ravimitega, millest võib kasu olla Covid-19 raske kulu kõrge riskiga patsientidel, kel on nakatumisest või sümptomite tekkest möödas vähe aega.