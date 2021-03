Kiik: kriisiga paremaks toimetulekuks peab katma töötuskindlustusega ka uued töövormid

«Samuti tuleb kriisist väljumiseks laiendada ümberõppe, täiendkoolituste ja täiskasvanuhariduse võimalusi, mis võimaldaks töö kaotanud või madalapalgalistel töötajatel liikuda edasi uutele ja parematele töökohtadele,» lisas Kiik.

Valitsus leppis kokku, et tegevusprogrammis jätkatakse töövormide ja -suhete regulatsioonide kaasajastamisega. Samuti esitatakse ettepanekud töötuskindlustussüsteemi muutmiseks, et see kohanduks majandustsüklitega ning kindlustuskaitse saaksid ka FIE-d ja võlaõiguslepingu alusel töötajad.

Osaajaga töötamine, platvormi töö ning kaugtöö suurem levik kriisi ajal on esitanud uusi väljakutseid ka tööturuteenuste pakkumisele ning regulatsioonidele. Koostöös tööturu osapooltega tuleb kaaluda ka kollektiivsete töösuhete regulatsiooni ja töölepingu seaduse muutmist. «Samuti soovime pakkuda tööampsude tegijatele võimalust sõlmida järjestikku lühikesi tähtajalisi töölepinguid ilma, et need muutuksid tähtajatuteks. Euroopa Liidu tasandil on oluline rääkida kaasa platvormitöö regulatsiooni osas,» kommenteeris muudatuste vajadusi tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Jätkuvalt toetab sotsiaalministeerium vähenenud töövõimega inimeste suuremat kaasamist tööturule, selleks on plaanis analüüsida töövõimereformi tulemuslikkust ning teha sellest lähtuvalt ka ettepanekud valitsusele.

Ühiskonna sidususe ja majandusliku heaolu tõstmiseks tuleb liikuda edasi meetmetega soolise palgalõhe vähendamiseks ning samuti regionaalsete tööturumeetmetega neis piirkondades, kus on kõrgem tööpuudus.

Valitsus kinnitas tegevusplaani aastateks 2021-2023. Selle kohaselt on valitsuse eesmärk jätkata Covid-19 kriisi tulemusliku lahendamise ja kriisist väljumisega ning töötada selle nimel, et meil oleksid terved ja hoitud inimesed, tark majandus, roheline Eesti, haritud ja nutikad inimesed, aktiivne ja tasakaalus riik ning kaitstud, avatud ja turvaline õigusriik.