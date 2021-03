Perearst Karmen Joller: praegu on aeg eelmist kevadet korrata

Jolleri sõnul peab sõprade ja sugulaste külastamine jääma mingiks muuks ajaks või siis peaksid need virtuaalsel kujul toimuma. «Tegelikult on see võimalik! Loomulikult on see ebameeldiv ja tekitab meile kõigile stressi. Me tahaks minna ja oma sõpru ning lähedasi kallistada, aga ühel päeval see kõik tuleb tagasi,» ütles Joller.

«Kõige kiiremini tuleb normaalne elu tagasi vaktsineerimisega. Me võime muidugi oodata kuni pandeemia lõppeb, teame, et Hispaania gripp kestis umbes neli aastat ja tol ajal vaktsiini ei olnud, ainsaks lahenduseks olid maskid ja distants,» sõnas perearst. «Tänapäeval on vaktsiin olemas. Meil Eestis on olemas päris mitu vaktsiini.»

«Meedikutel on südametunnistus ja meedikud teevad vaktsiini südametunnistuse järgi. Me oleme muidugi emotsionaalsed inimesed, aga me teeme tõesti parimaid otsuseid, nii palju kui me saame,» kinnitas Joller. «Kui me teid juba kutsume vaktsineerima, kui me anname teile selle võimaluse, siis palun haarake sellest kinni!»