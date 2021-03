Professor Merits avaldas, millal tekib Eestis vajadus eriolukorra väljakuulutamiseks

«Meile on öeldud, et praegune Eesti seadusandlus võimaldab rakendada kõiki vajalikke meetmeid - nii neid, mida soovitasime, kui ka võimalikke karmimaid piiranguid - ka eriolukorda välja kuulutamata,» selgitab Merits.

Merits rõhutab, et nii eriolukorra ja ka teiste meetmete ning piirangute kehtestamine on Vabariigi Valitsuse rida. «Kui õigesti mäletan, siis ka eelmisel kevadel oli ainus piirang, mida eriolukorrata teha poleks saanud, saarte isoleerimine,» lisab ta.

Merits kinnitab, et Eesti ja Soome ekspertide arvamused olukorra tõsiduse osas tema teada ei erine. «Vahe on pigem selles, et mõned vaatavad rohkem viiruse levikut kui kriisi algpõhjust, samal ajal kui teised peavad kriitiliseks näitajaks haiglaravi, mis on kriisiga toimetuleku näitaja - ehk siis tagajärgedega tegelemine,» selgitab professor.