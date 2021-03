Kiige sõnul arutas valitsus pikalt teadusnõukoja soovitust kaubanduskeskuste täielikuks sulgemiseks, kirjutab ERR. «Loomulikult meil on see käik veel varuks. Kuna kaubanduskeskused ise on pingutanud ja nädalavahetused on eeskätt see periood, kus minnakse niisama poodlema, olukorras, kus võib-olla vältimatut vajadust pole, siis see kindlasti aitab vähendada neid kontakte, täpselt samamoodi nagu toitlustusasutuste puhul,» rääkis ta.