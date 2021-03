Terviseameti juht avaldas, kui palju inimesi võib olla Covid-19 tõttu haiglates kahe nädala pärast

«Olukord Eestis on väga kriitiline,» märkis Lanno. Ta tõdes, et pühapäevaks võib päevas tulla 1800 koroonapositiivset, järgmiseks reedeks 2100 ja kahe nädala pärast 2600 uut nakatunut.

Isikliku tegevuse kaudu on võimalik kaasa aidata, et need numbrid ei tekiks, tõdes Lanno. Selleks tuleks kinni pidada uutest kehtestatud reeglitest.