Soome ametniku sõnul levitas koroonatestist keeldunud eestlanna valeinfot

Soome politsei sai nädalavahetusel ametnikelt korraldusse eestlanna koroonatesti tegema viia. Politsei saabudes osutas naine ametivõimudele füüsilist vastupanu ning praeguseks on selles osas alustatud ka kriminaaluurimine. Koroona karantiiniseaduse rikkumist käsitletakse kui teiste tervise ohustamist.

Eestlannast kahtlusalune on teemat erinevates sotsiaalmeediakanalites palju kommenteerinud. Piirkonna tervise- ja sotsiaalüksuste esindaja Leila Pekkaneni sõnul on naine enda kinnipidamise osas valeinformatsiooni levitanud, kuid kuna uurimine käib, ei saa selles osas hetkel veel kommentaare jagada. «Tegemist on täiesti erandliku juhtumiga,» lisas Pekkanen.