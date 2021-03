Eestis elavad Venemaa kodanikud saavad end Sputnikuga vaktsineerida

Kindlasti on Sputniku soovijate seas palju Venemaa kodanikke, keda on Narva elanikkonnast kolmandik. Just Narvas elavate Venemaa kodanike pöördumistele reageerides andis Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko korralduse tuua Eestiga piirnevasse Kingissepa rajooni rohkem Sputniku vaktsiini, et seda ka Eestis elavatele kaasmaalastele jätkuks, kirjutab ERR.