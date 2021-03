Kuus põnevat fakti, mida peaks koroonaviiruse mutatsioonide ja vaktsiinide kohta teadma

Viiruse muutlikkus suurendab tema kohanemisvõimet ja mida rohkem see paljuneb, seda rohkem tekib mutatsioone

Alustame päris algusest – kõikides organismides, sh ka meis, inimestes, toimub rakkude paljunemine. See protsess on elu alus. Iga sellise paljunemise käigus tekib rakkudes ja seega meie genoomis ka muutusi. Need on geneetilise materjali kopeerimisel tekkivad vead, mis enamasti ei kujuta meile ohtu, kuigi väga harvadel juhtudel võivad aidata kaasa vähkkasvaja tekkele. (Vahemärkusena, sellised muutused ei ole siiski ainukesed vähi tekke põhjused.)

Viirused on elus ja eluta looduse piirimail olevad bioloogilised objektid. Nende paljunemine toimub küll teistmoodi kui rakkudel (st nad ei pooldu ega pungu), kuid ka viiruste paljunemise käigus tekivad vead ehk mutatsioonid nende genoomi. Viirused, eriti RNA viirused mille hulka kuulub ka SARS-Cov-2, muutuvad hästi palju, kuid enamik muutusi ei mõjuta viiruse funktsioneerimist või on lausa kahjulikud. Nendest muutustest ei kuule me midagi. Ent viiruse muteerumise kaudu tekivad ka uute ja paremate levikuvõimalustega variandid. Just nendest viirustest kuuleme palju. See ei pruugi alati tähendada, et viirus muutub inimese jaoks ohtlikumaks, kuigi mõnikord võib ka nii minna ja viirus omandab meie jaoks ebameeldivad võimed.

Need meie jaoks ebameeldivad võimed on viirusel seotud parema nakatumise, immuunsüsteemi eest pagemisega ning organismi süsteemide tasakaalust (normaalsest toimimisest) välja viimisega. Seni kirjeldatud hästi levivate SARS-Cov-2 mutatsioonide korral on nende edukuse põhjuseks justnimelt parem nakatumine koos immuunsüsteemi eest pagemisega. Ja mida rohkem viirus paljuneb, seda rohkem mutatsioone tekib.

Muteerunud viiruse nakatamisvõime sõltub sellest, kus ja milline muutus tekib

Peale organismi sattumist kinnitub viirus sobiliku raku pinnale, kasutades selleks ogavalgu nimelist viiruse osa. Viiruse kinnitumist rakule saab näitlikustada haamri hoidmisega: ogavalguks on sel juhul kämmal ja raku pinnal olevaks retseptoriks (ehk selleks raku osaks, millele viirus seondub, antud juhul ACE-2 nimeline pinnavalk) näiteks jäme haamrivars, mille ümbert kinni võttes jääb sõrmede ja pöidla vahele sentimeeter kuni kaks. Eriti hästi püsib haamer käes, kui varre peal on õiges kohas, täpselt käe järgi, väikesed õnarused ja kumerused. Et haamer käes püsiks, peab kämblal kindlasti olema pöial. Väike sõrm kulub ka ära, kuid läbi häda saab ka ilma selleta hakkama.