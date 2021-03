Haigekassa maksis mullu inimestele haigushüvitisena ligi 200 miljonit eurot

Aasta jooksul kasvas ka haiguslehti võtnud inimeste arv tervikuna. Kui 2019. aastal vajas haiguslehti 133 000 inimest, siis 2020. aastal kasutas haigushüvitisi 167 000 inimest. Seetõttu kasvas ka hüvitiste kogusumma, mis 2019. aastal oli 81 miljonit ning mullu 105 miljonit eurot. «Siiski saame öelda, et kuigi kokkuvõttes kasvas hüvitatud lehtede summa, olid mullu haiguslehed veidikene lühemad, keskmiselt 12,7 päeva. 2019. aastal oli see näitaja 13,1,» mainis Peek. Teisalt on hoolduslehtede ehk peamiselt haige lapsega kodus olemiseks ja tema ravimiseks võetud lehtede pikkus ühe päeva võrra kasvanud.

Kui reeglina on haigekassa makstavad hüvitised seotud kas tööõnnetuse, enda või lapse haigestumisega, on sünnitushüvitis selline hüvitis, mida haigekassa maksab rõõmsate sündmuste ehk lapseootuse puhul. «Siiski peame nentima, et just selle hüvitise saajate arv kahanes mullu ligi tuhande võrra ja sellest on kahju, et pisikesi ilmakodanikke nii vähe sünnib,» avaldas Peek.