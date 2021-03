65-aastaseid ja vanemaid inimesi oodatakse digiregistratuuri kaudu vaktsineerimisele

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ütles, et lähimate nädalate jooksul saabuvad riiki suuremad vaktsiinikogused ning vaktsineerimist saab pakkuda korraga väga paljudele inimestele. «Koroonaviiruse levik on riigis jätkuvalt väga murettekitav, mistõttu on riigi eesmärk endiselt jätkata vaktsineerimisega kiires tempos. Seetõttu kasutame inimestele vaktsineerimisaja pakkumiseks digiregistratuuri võimalusi, sest digitaalse aja saamine vähendab oluliselt tervishoiutöötajate koormust, kes muidu peaksid inimesi ühekaupa läbi helistama,» selgitas Laane.

«Kuna sel nädalavahetusel vaktsineeritavate inimeste vanusegruppi kuulub üle 300 000 inimese, siis oleme valmis digiregistratuuri külastatavuse hüppeliseks tõusuks. Juhul, kui süsteem on väga suure külastatavuse tõttu üle koormatud ja broneeringut ei õnnestu kohe teha, siis tasub mõne aja pärast uuesti proovida,» selgitas Reinhold. Ta lisas, et ilmselt täituvad ajad väga kiiresti, kuid edaspidi tekib vabu aegu juurde vastavalt vaktsiinide saabumisele. Samuti on oodata, et järgmistel nädalatel liitub järjest enam tervishoiuteenuse osutajaid, kes oma vaktsineerimise ajad digiregistratuuris avavad.