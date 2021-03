Vaata, kuidas on aastate jooksul muutunud tervishoiukulutuste kasv

Seejuures ei tulene muutus haiglaravi või ravimikulude vähenemisest, vaid sellest, et teiste teenuste kulud on kasvanud kiiremini.

Rahastamismudelite järgi on aastate jooksul avaliku sektori osatähtsus tervishoiukuludes langenud (2003. aastal 77%, 2019. aastal 75%), seevastu leibkondade omaosalus ehk inimeste endi kanda jäänud tervishoiukulud on suurenenud (2003. aastal 21%, 2019. aastal 24%).

2019. aastal investeeriti Eestis iga inimese tervisesse 1429 eurot ehk iga inimene kasutas aastas keskmiselt rahalises väljenduses nii palju tervishoiuteenuseid. Sellest 301 eurot kulus haiglaravile ja retseptiravimitele 176 eurot. Võrdluseks, 2003. aastal kasutati inimese kohta 309 eurot, sellest 85 eurot haiglaravile ja 50 eurot retseptiravimitele. Seejuures tuleb arvesse võtta, et kui jooksevhindades oli tervishoiukulude kasv võrreldes 2003. aastaga 4,5 korda, siis püsivhindades, mis võtab arvesse inflatsiooni mõju, on tervishoiukulud suurenenud 1,4 korda.

Võrreldes 2019. aastat 2003. aastaga, on kõige kiirem kulutuste kasv olnud pikaajalise õendus- ja hooldusabi teenuste osas. Selle üheks põhjuseks on väga madal kulude baastase aastal 2003 (32 senti inimese kohta), lisaks selgitavad tõusu tehtud täiendused aastate 2017–2019 arvepidamises, kuhu on lisatud rohkem teenuseid kui varasematel aastatel.