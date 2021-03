Euroopa ravimiamet andis heakskiidu neljandale koroonavaktsiinile

«Tegemist on vaktsiiniga, mis sisaldab viirusvektorit, mille DNA-sse on viidud ogavalku kodeeriv järjestus. Teistest erinevaks teeb Jansseni koroonavaktsiini see, et seda manustatakse ühe annusena,» ütleb ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi.