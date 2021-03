Uuringud heidavad valgust: mitut vaktsiinidoosi Covid-19 läbi põdenud vajavad?

Tellijale

Enamik ameeriklasi saavad kas Pfizer või Moderna vaktsiini, mille puhul on ette nähtud kaks annust, mida manustatakse mitmenädalase intervalliga. Teadlased on aga nüüd nõul, et kummagi vaktsiini üks annus tekitab piisava immuunvastuse inimeste seas, kellel on juba koroonaviirus olnud. Uuringute kohaselt on neile teise annuse andmine sisuliselt vaktsiini raiskamine, vahendab Business Insider.

«Need, kes on nakatunud ja paranenud – see tähendab kümneid miljoneid inimesi – vajavad ainult ühte süsti, mis muudab vaktsiini veel kättesaadavamaks,» ütles Meharry meditsiinikolledži president dr James Hildreth.

Kui inimesel on olnud Covid-19, peaks tema immuunsüsteem viiruse uuesti ära tundma. Nii et kui vaktsiin kannustab keha taas antikehi tootma, on loogiline, et immuunsüsteem toimib tugevamalt ja kiiremini.

New England Journal of Medicine kolmapäeval avaldatud kirjas ütlesid Siinai mäe Icahni meditsiinikooli 32 teadlast, et «ühe vaktsiiniannuse strateegia» vajab veel uurimist.

Töörühm leidis väikeses uuringus, et inimestel, kellel oli varem olnud Covid-19, tekkis pärast esimest Pfizeri või Moderna vaktsiini annust 10–45 korda rohkem antikehi kui keskmisel nakatumata inimesel. Uuring ootab endiselt eksperthinnangut.

«Kui olete olnud nakatunud, on väga tõenäoline, et üks annus oleks päris tükiks ajaks neetult hea,» ütles Brighami ja naistehaigla erakorralise meditsiini arst dr Jeremy Faust Insiderile.

Siiski võib vajada kinnitamist, et antikehad on endiselt olemas, kui inimene oli haige mõni aeg tagasi, kuna antikehade tase kahaneb aja jooksul.

Antikehade test oleks vajalik ka neile, kes kahtlustavad, et neil on olnud Covid-19, kuid ei tea seda kindlalt. Kui antikeha test tuleb positiivne, võib teine süst olla üleliigne.

Prantsusmaa hakkas Covid-19 põdenud inimestele soovitama ühekordset vaktsiinidoosi veebruaris.

Selleks ajaks oli Siinai mäe teadurite uuring läbi ja veel üks eeluuring oli avastanud kõrge antikehade taseme tervishoiutöötajate seas, kellel oli Covid-19 olnud enne esimese süsti saamist.

Uuringu kaasautor dr Mohammad Sajadi ütles Insiderile, et Covid-19 patsientidel tekivad antikehad tavaliselt umbes kaks kuni kolm nädalat pärast esmast nakatumist. Kuid tervishoiutöötajad näitasid kõrget antikehade taset nädal pärast esimest süsti.

«See näitab, et isikutel, kellel oli varem Covid, on see, mida me nimetame mälureaktsiooniks,» ütles Sajadi. «Enamiku infektsioonide korral peaksite teisel kokkupuutel mikroorganismiga reageerima sellele kiiremini.»

Veebruari lõpus avaldatud Ühendkuningriigi uuringus ilmnesid ligikaudu võrdsed antikehade tasemed inimeste seas, kes olid saanud esimese Pfizer'i vaktsiiniannuse ja kes polnud kunagi põdenud Covid-19, ja nende seas, kellel oli olnud Covid-19, kuid kes polnud veel vaktsineeritud.