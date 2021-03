Covid osakonda appi läinud arstitudeng: see on nagu tulekahju kustutamine

«Olen viimasel ajal mõelnud, et Covid-osakonnas töötamine võib hakata pikapeale põletama küll. Sest see, millega me osakonnas tegeleme, on justkui tulekahju kustutamine. Me likvideerime tagajärgi – mida oleks saanud ilmselt ära hoida kas rangemate piirangutega või inimeste enda käitumisega,» tõdes Tartu ülikooli kliinikumi Covid-19 osakonda appi läinud arstitudeng Kadri-Ann Parmas ajakirjas Universitas Tartuensis.