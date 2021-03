Kõhuvalu võib põhjustada ka südame- või kopsuhaigus

Kõhus asuvad elundid nagu magu, soolestik, maks, sapipõis, põrn, neerud ja kõhunääre, kuid seal paiknevad samuti keha suurim arter ja veen. «Kõige sagedamini kõhuvalud on funktsionaalse päritoluga. See tähendab, et kõhuvalu on tingitud erinevate elundite ja organismi osade talitluse häirest, mis ei tekita olulisi või püsivaid kahjustusi,» selgitab perearst.