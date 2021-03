Covid-19 antikeharavi VIR-7831 vähendab oluliselt riskirühma haiglaravi vajadust ja suremust

Ettevõtted ütlesid Fortune andmeil neljapäeval, et nad taotlevad viivitamatult USA-s erakorralise kasutamise luba pärast seda, kui nad on sõltumatu seirekogu soovitusel lõpetanud varakult hilise faasi uuringu.

Monoklonaalsed antikehad võivad mängida võtmerolli selliste inimeste kaitsmisel, kelle immuunsüsteem reageerib vaktsiinidele halvemini või keda ei saa vaktsineerida SARS-CoV-2 vastu – näiteks vähipatsiente, kelle immuunsüsteemi on pärsitud.

VIR-7831 on inimeselt pärit SARS-CoV-2-vastane antikeha, mis on valitud selle potentsiaali põhjal neutraliseerida viirus katseklaasis: hävitada nakatunud rakud, blokeerida viiruse sisenemine tervetesse rakkudesse ja tagada kõrge vastupanuvõime ning saavutada kõrge kontsentratsioon kopsudes, mis on üks peamisi nakkuspaiku, vahendab Precision Vaccinations.