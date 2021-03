Proviisor selgitab, milliseid vitamiine on vaja vastu kevadet

Värske õhk ning kehaline aktiivsus on levinud põhimõtted, mida tervisetöötajad aastast aastasse rõhutavad. Sellel on aga oma põhjus, sest lisaks muule, ergastub tänu värskes õhus liikumisele keha immuunrakkude tootmine.

Toidulisandid on mõeldud teatud aine puuduse kompenseerimiseks. Tundes väsimust, loidust või muid sümptomeid, peaks konsulteerima arstiga, kes vereproovide ja konsultatsiooni abil oskab määrata just õige efektiivse abinõu.

D-vitamiin on rasvlahustuv vitamiin, mida peamiselt inimese nahk toodab päikese abil ise. D-vitamiini peafunktsioonideks on keha kaltsiumi- ja fosforitaseme ning ka immuunsüsteemi reguleerimine. Talvel päikesevalguse puudumisel hakkab veres D-vitamiini tase langema. Sageli sellest defitsiidi korrigeerimiseks ei piisa, vastavalt määratud vitamiinitasemele tuleks võtta juurde D-vitamiini õlikapsleid.

C-vitamiin on vesilahustuv vitamiin, mida saab erinevatest puu- ja köögiviljadest, marjadest (must sõstar, astelpaju, maasikad, tsitruselised, brokkoli). Kehas on sellel vitamiinil antioksüdantne, rakke parandav ja immuunsüstemi toetav roll. Kui tundub, et toidulaud ei sisalda talvel piisavalt värsket, siis haiguste perioodil võib C-vitamiini lisaks võtta näiteks närimistabletina, sest vitamiin imendub hästi juba suu limaskestalt.