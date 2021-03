USA rünnakallveelaevas on lutikaprobleem

Vaikse ookeani allveelaevajõud ütlesid oma avalduses, et merevägi alustas raskesti tabatavate lutikate leidmiseks ja kõrvaldamiseks jõupingutusi pärast probleemi esmakordset ilmnemist mullu detsembris, selgitades, et «lutikate füüsiline olemasolu» leiti veebruaris.

Madrused väitsid, et probleem sai tegelikult alguse eelmise aasta märtsis, mil allveelaev osales Arktikas õppesõidu.

«Inimesi söödi oma koikudes elusalt,» ütles allveelaeva väikeametnik Navy Timesile . Ta lisas, et olukord läks niivõrd hulluks, et madrused magasid segaduses toolidel või põrandal.

Mees selgitas, et haiguspuhang mõjutas negatiivselt inimeste und. «Kui kellegi unepuudus tuleneb sellest, et ta on koikus, voodilutikad söövad teda, võib ta kontrollruumis magama jääda ja veealusele mäele otsa sõita,» sõnas madruste kõneisik.