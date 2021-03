AstraZeneca vaktsiini saanud kolme Norra tervishoiutöötaja sümptomid vajavad haiglaravi

Kõik kolm isikut on alla 50-aastased, vahendab Reuters .

«Me ei tea, kas juhtumid on seotud vaktsiiniga,» ütles Norra ravimiameti vanemarst Sigurd Hortemo koos Norra rahvatervise instituudiga peetud pressikonverentsil.

«Neil on väga ebatavalised sümptomid: verejooks, verehüübed ja madal vereliistakute arv,» ütles Norra ravimiameti meditsiinidirektor Steinar Madsen ringhäälinguorganisatsioonile NRK.

«Nad on üsna haiged... Me võtame seda väga tõsiselt,» ütles ta ja lisas, et ametivõimud olid juhtumitest teate saanud laupäeval.