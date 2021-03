FOTOD ⟩ Covid osakonda tööle läinud Silver Laas: näen iga päev täiesti täis palateid

Laas kirjutab, et on juba nädalapäevad töötanud koos muusiku Joonas Mattias Sarapuuga ITK Covid osakondades, kus nende põhilisteks tööülesanneteks on erinevate analüüside viimine laborisse ja erinevad jooksvad tööd, olgu siis patsientide riiete toomine või meditsiinitarvikute kastide sorteerimine.