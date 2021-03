Sloveenia ja Portugal peatasid AstraZeneca vaktsiini kasutamise

Sarnasest otsusest on varem teatanud Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Bulgaaria ja mitmed Põhjamaad.

Sloveenia tervishoiuminister Janez Poklukari sõnul langetas valitsus selle otsuse, et tagada kõrgeim võimalik ohutuse tase.

«Selle peatamise põhjendamiseks ei ole mingeid meditsiinilisi tõendeid», kuid see on ennetav meede kuni Euroopa Ravimiameti (EMA) otsuseni, lisas ta.

Samadel põhjustel otsustas AstraZenecaga vaktsineerimise katkestada ka Portugal. «Portugal on paljude teiste Euroopa Liidu riikide eeskujul peatanud pärast teateid tõsistest, kuid harvadest kõrvalnähtudest AstraZeneca koroonavaktsiini manustamise,» ütles esmaspäeval kõrge tervishoiuametnik Graca Freitas.

Euroopa Ravimiamet (EMA) korraldab neljapäeval erakorralise kohtumise, et otsustada võimalike meetmete vajadus seoses teadetega, et mõnel inimesel on pärast vaktsineerimist tekkinud tromboos.