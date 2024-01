Endometrioos võib põhjustada veerandile probleeme rasestumisega

Ida-Tallinna keskhaigla naistearsti dr Alevtina Kamneva sõnul on haiguse täpne levimus teadmata, kuid oletatakse, et umbes 2-10 protsenti viljakas eas naistest on endometrioosist mõjutatud. «See on krooniline haigus, mille puhul emaka limaskesta (endomeetriumi) sarnane kude paikneb kolletena väljaspool emakat. Sagedamini paiknevad need kolded munasarjades, emakas, emaka sidemetes, munajuhades, väikevaagna kõhukelme sisepinnal,» rääkis dr Kamneva.

Suuremal osal juhtudest ei ole endometrioos agressiivne haigus ja pea veerandikul endometrioosiga naistest kulgeb haigus täiesti kaebusteta.

Kolmveerand juhtudel on peamiseks kaebuseks valu vaagnapiirkonnas, mis tekib ja tugevneb tsükliliselt — 1-2 päeva enne menstruatsiooni ning kestab tugevalt kogu menstruatsiooni vältel ja mõnel naisel ka paar päeva pärast menstruatsiooni. «Kui haigus kulgeb agressiivselt, lisandub koldeid ja liiteid, siis võib haigus muutuda väga tõsiseks ja naine peab igapäevaselt kasutama tugevaid valuvaigisteid. See võib rikkuda elu totaalselt – ei saa lapsi, partnerlussuhted ei laabu, pikalt haiguslehel olemine ei aita töösuhteid hoida. Õnneks on selliseid raskeid juhtumeid üks protsent kõigist juhtumitest. Need ongi kõige raskemad juhud, mille raviks on enamasti vajalik kirurgiline sekkumine. Vahest on vajalik ka teiste kirurgide kaasamine, näiteks kui haiguskolded paiknevad sooles ja soole peab välja lõikama,» lisas dr Kamneva.