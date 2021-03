Sensoneuraalne kuulmislangus – heli vastuvõtu häire, kui välis- ja keskkõrva läbinud helilaine jõuab sisekõrva, kus mehaanilised vibratsioonid muudetakse elektriliseks impulsiks, kuid millegi pärast on see protsess häiritud. Põhjuseks on muutused sisekõrvas, mis on sageli seotud seal paiknevate tundlike karvrakkude surmaga. Näiteks võib see olla tingitud müra, vibratsiooni, teatud ravimite toksilisest mõjust sisekõrvale.