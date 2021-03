Mürgistusteabekeskus: ravimeid võttes kontrolli kolme asja

Mürgistusinfoliinile helistatakse tihti seoses vedelate ravimite ebatäpse manustamisega. «Vedela ravimi mõõtmiseks on ainus sobiv vahend kaasasolev mõõdulusikas. Selle asendamine koduse tee- või supilusikaga ei ole mõistlik, sest ravimi kogus peab olema täpne. Samuti ei tohi ravimit manustada otse pudelist, sest nii ei ole võimalik kogust kindlaks teha ja ülemäärane kogus kujutab endast ohtu. Ka pudeli tilgasüsteem võib alt vedada, mistõttu tuleb ravim esmalt lusikale tilgutada ja alles seejärel manustada,» selgitas Mare Oder.

1. Pakendit avades kontrolli, kas selle sees on õige ravim.

Kui õnnetus juhtus või kahtlustad selle juhtumist, võta ühendust mürgistusinfoga telefonil 16662. «Mürgistusinfoliinile võib helistada ka siis, kui pole kindel, kas on tekkinud mürgistusoht – näiteks siis, kui laps on kätte saanud mõned rohud või mõnd ravimit on antud liiga palju. Mürgistusinfoliin aitab sellises olukorras õige otsuse teha,» julgustas Oder.