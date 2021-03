Mida teha kõris kõrvetava reflukshaiguse korral

Refluksi esinemissagedus on kõrge. Teisteks sümptomiteks võivad olla oksendamine, halb hingeõhk, hammaste lagunemine ja kibe või hapu maitse suus, kirjutab Medical News Today . Reflukshaigus tekib, kui söögitoru ja mao vahel olev klapp ei sulgu pärast söömist korralikult, mille tulemusel lekib maohape söögitorusse.

Mitmed teadusuuringud on tuvastanud seose refluksi ja ülekaalulisuse vahel. Teadlased arvavad, et seetõttu kõhuõõnsustes tõusnud rõhk võib põhjustada refluksi, kuna maohape tungib sel juhul kergemini söögitorusse.

Paljud inimesed ütlevad, et nende refluksi muudavad hullemaks kindlad toidud. Sagedamini on nendeks kohv, šokolaad, alkohol, limonaadid, rasvarikkad, vürtsikad ja soolased toidud, puuviljad ja mahlad, küüslauk ja sibulad, tomatid. Hapud toidud sisaldavad suuremal hulgal erinevaid tervisele mõõdukas koguses ohutuid happeid ja vürtsikad toidud sisaldavad kapsaitsiine, mis ärritavad aga söögitoru. Rasvased toidud aeglustavad aga jälle kogu seedeprotsessi.

Refluksiga inimestel tuvastati kalduvus süüa üks suurem õhtune toidukord kui harjumus jagada päeva jooksul tarbitav paljude toidukordade vahel. Kui sööd korraga palju, on maol suurem koormus ja see võib esile kutsuda refluksi avaldumise.

Mõned inimesed kogevad, et öösel muutub refluks väljakannatamatuks ja seetõttu võib kannatada ka inimese uni. Uurijad arvavad, et pärast suure eine söömist pikali heitmine muudab refluksi raskekujulisemaks, sest sel juhul on maos sisalduval kerge lekkida sealt välja, söögitorusse. Sestap võib peaaluse tõstmisest 20 sentimeetri võrra tõusta olulist kasu.