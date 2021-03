Kodudes varitsevad mürgistusohud on ennetatavad

«Kõik mürgistused on ennetatavad, kui mõtleme oma tegevused ja kodused süsteemid läbi. Näiteks on viimasel aastal suureks murekohaks kujunenud 10 ml pudelite segamini ajamine, mistõttu on tekkinud mürgistused. Lahendus on lihtne – hoia D-vitamiin või muu pudelikeses olev ravim ja eeterlik õli võimalikult erinevates kohtades. Nii on tõenäoline, et isegi väsimuse või kiirustamise korral satub kätte õige pudel,» soovitab mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.