Eelmisel aastal käis sõeluuringutel oodatust vähem inimesi

Naistele suunatud sõeluuringutes on selleni veel pikk maa minna, küll aga on positiivne näide jämesoolevähi sõeluuringul osalemine, mis ületab 60 protsendi piiri.

Teadmine, et suguvõsas ei ole vähki esinenud ja naise sisetunne, et kehaga on kõik korras, annab naistele enda hinnangul adekvaatse põhjuse sõeluuringul mitte osaleda, selgitas haigekassa sõeluuringute ekspert Made Bambus. Levinud on ka arusaam, et kui alles mõne aasta eest käidi sõeluuringul või tervisekontrollis, siis uuesti end kontrollima minna on veel vara.