Anneli Talvik: perearst võiks saada valida, keda digiregistratuuri kaudu vaktsineerima kutsub

«On arusaadav, et peame vaktsineerimist alustama esimestest riskigruppidest, aga nädalavahetusel tekkis olukord, kui kohti vabanes ja võisime vahele võtta ka üle 50-aastaseid meie nimistu patsiente, kes kuuluvad uute teadmiste alusel Briti tüve riskigruppi, kuid nad ei saanud registreerida, sest seda saavad teha ainult need inimesed, kelle kohta on haigekassa nimekirjad saatnud,» rääkis Talvik Med24 -s. «Nägime, et läbi digiregistratuuri registreerimine jättis pooled ajad tühjaks, kuid me ei saa mobiilselt SMS-ga järgmisele grupile teatada, et mingu registreerima.»

«Paljud on tühjad, sest inimesed, kes on neis riskigruppides ja saanud meilt teavituse, et võiksid registreerida, ei lähe digiregistratuuri, kuna nad ei avasta seda meili või ei oska seda teha,» rääkis Talvik. «Seal on tühjad ajad, aga samas on meil terve hulk ootel inimesi, kes on 50+ ja keda võiks samuti kohe vaktsineerida. Kui meil on sada aega, viiskümmend tuleb läbi digiregistratuuri ja viiskümmend jääb vabaks, peame hakkame neid inimesi ikkagi ise läbi helistama ja see on ajamahukas.»