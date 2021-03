Psühholoogide lihtsad nipid, kuidas kogeda rohkem õnnetunnet

Inimesed kogevad õnne üsna erinevalt. «On inimesi, kel läheb elus hästi, kuid kes pole õnnelikud, ja vastupidi. Inimestel, kes elavad õnnelikumalt kui teised, on oskus kontrollida paremini oma negatiivseid emotsioone,» ütles Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa. «Üks oluline harjutus selle juures on tähelepanu pööramine just rõõmustavatele tunnetele.»