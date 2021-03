Covid-19 vaktsiini kõrvaltoime võib raskendada mammograafiat

Need on kahjutud kõrvaltoimed, kuid radioloogilisel skaneerimisel, sealhulgas mammogrammi ehk rinna röntgenpildi tegemise ajal, võivad need olla eksitavad, kirjutab Washington Post .

Miks lümfisõlm tursub?

Pärast vaktsineerimist võib paistes lümfisõlm tekkida näiteks kaenla alla. Need näärmed on immuunsuse peastaabid, kus filtreeritakse patogeene ja säilitatakse nendega võitlevaid rakke. Kurguvalu või nohu puhul on tõenäoline, et haige tunneb oma kaelal tursunud lümfisõlmi. Ka vaktsiinijärgne suurenenud lümfisõlm võib olla käega katsutav.