Teisipäeval, 16. märtsil tundis Karina tugevat valu kõhus. «Õhtuks läks valu hullemaks, teisi sümptomeid polnud. Otsustasime, et enam venitada ei saa ja tuleb minna EMOsse,» rääkis Karina õde Kristina. «Pakkusin välja, et kutsume takso, kuid ta ütles, et on võimeline ise sõitma,» rääkis õde.