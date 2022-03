Füsioterapeut annab nõu, mida teha uriinipidamatuse korral

Uriinipidamatus ehk inkontinentsus on sage probleem, millega on vähemalt korra kokku puutunud iga kolmas 20-80-aastane naine. Üle poole naistest ei otsi aga abi, kuna tunnevad piinlikkust või arvavad, et lekkimine on teatud vanuses või olukorras normaalne. Confido meditsiinikeskuse füsioterapeut Maris Perendi selgitab, millest uriinipidamatus tekib ja mida selle leevendamiseks teha.