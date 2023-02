Sandra Vabarna nipid, kuidas parandada unekvaliteeti ja nutiharjumusi

Ebaregulaarne unerütm, ekraani vaatamine enne magamaminekut, hilisõhtune söömine – need on peaaegu kõigile inimestele tuttavad probleemid. Vabarna kirjutab harjumuste muutmise protsessist väga personaalselt ning tegemist on soovitustega, mida naine ka ise kasutab. Une kvaliteedi parandamiseks soovitab Sandra Vabarna järgmisi nippe: